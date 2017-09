Waiblingen.

Einbrecher haben zahnmedizinische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro sowie Zahngold aus einer Praxis gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag gelangten die Unbekannten über das Treppenhaus zum Eingang der Zahnarztpraxis, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Salierstraße befindet. Gewaltsam entriegelten sie nach Polizeiangaben den Schließmechanismus der Türe. Aus der Praxis entwendeten sie zahnmedizinische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro sowie Zahngold und etwas Bargeld. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.