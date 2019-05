Waiblingen Inklusives Nachwuchsband-Festival in der Villa Roller

Am 1. Mai präsentierte sich das Wetter noch von seiner allerbesten Seite. Und nun das: Regen, Wind und Kälte bescherten ein Wochenende, das man am liebsten in den eigenen vier Wänden verbracht hätte. Wenn da nicht das Blue-Flower-Festival in der Villa Roller wäre, das mit acht regionalen, teils inklusiven Bands auf zwei Bühnen aufwartet. Die Bühnen werden im Wechsel bespielt. Während eine Band ihr Set auf einer Bühne präsentiert, absolviert die nächste schon den Soundcheck und macht sich startklar. So sind die Abläufe reibungslos und der Zeitplan verkommt nicht zur groben Orientierungshilfe. Das Publikum dankt es durch zahlreiches Erscheinen: So voll hat man die barrierefrei hergerichtete Villa schon länger nicht mehr gesehen.

Mehr als nur die übliche Rock-Besetzung

Geboten wird ein musikalisches Allerlei aus eigenen Songs und Covern bekannter Stücke. Erfrischend ist, dass sich die Instrumentierung dabei nicht notwendigerweise auf das übliche Rockband-Viererlei aus Gitarre, Schlagzeug, Bass und optionalen Keyboards beschränkt. Die Gruppo Simpatico aus Schorndorf hat etwa Glockenspiel und Trompete im Gepäck, die Waiblinger Band Experimento ein Cajon. Letztere schafft außerdem das Kunststück, einen Song der Red Hot Chili Peppers – nämlich „Can’t stop“ – ohne Bassist oder Bassistin zu covern und sorgt mit einer Death-Metal-Einlage für abseitige Abwechslung. Auch Musikerinnen und Musiker aus dem direkten Dunstkreis der Villa Roller spielen: Michael Denzel, pädagogischer Mitarbeiter des Jugendzentrums, eröffnet mit der Gruppe „No Time“ die Open-Air-Bühne, das Trio The Dagerose, das im Proberaum des Jugendhauses übt, absolviert auf der Drinnen-Bühne seinen ersten Auftritt.

Die dritte Ausgabe des Blue-Flower-Festivals bietet letztendlich alles, was man sich von einer Konzertveranstaltung wünschen kann: gute Musik, nette Leute und eine tolle Organisation. Waiblingen mag nicht der Nabel der Welt sein, wenn es um Livemusik geht, doch in diesem Fall war es einen Besuch mehr als wert.