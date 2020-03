Waiblingen Ist Schüleraustausch noch zeitgemäß?

Ungarn zwischen Europa-Skepsis und Freundschaft

Einschnitte vor dem Hintergrund der Klimaschutz-Debatte haben sich die „Salier „gleichwohl“ auferlegt: Alle Studienfahrten mit dem Flugzeug wurden gestrichen. Seine feste Partnerschaft mit Virginia Beach und mit Kairo hat auch das Staufer-Gymnasium nicht vor, aufzugeben, wie der stellvertretende Schulleiter Frank Schmidt sagt. Gerade in Zeiten, in denen beschleunigte Sofort-Kommunikation auch oft zu Missverständnissen führt, sei es unerlässlich, andere Kulturen kennenzulernen und echte Menschen mit ihrem Umfeld zu erleben, damit die Klischees sich auflösen. „Kinder in diesem Sinne zu weltoffenen Menschen zu erziehen, verstehen wir als Auftrag des humanistischen Gymnasiums.“

Das Internet alleine bringt die jungen Leute einander nicht näher, meint Peter Schey. Das ändert sich seiner Beobachtung nach, wenn sie sich persönlich getroffen haben. Die Jugendlichen wollen miteinander reden und merken dabei schnell, dass sie diesseits oder jenseits des Atlantiks oder des Rheins ganz ähnlich ticken. Ist das erst einmal geschafft – „dann wird hinterher geskypt“.

Städtepartnerschaften und Schüleraustausch tragen zum Frieden bei

Zum Verständnis verhelfen auf anderer Ebene auch die Städtepartnerschaften, wie OB Andreas Hesky am Beispiel des ungarischen Baja erklärt. So konnte der frühere Bürgermeister, Angehöriger der Orban-Partei Fidesz, in Waiblingen und bei einem Besuch in der Flüchtlingsunterkunft Marienheim erleben, dass keine Horden von Islamisten durch die Stadt ziehen. Umgekehrt erlebten die Remstäler in Baja, was für falsche, von Desinformation geprägte Vorstellungen über die Situation in Deutschland herrschen. Und: Wie das Interesse an Europa und am Austausch zunimmt, wenn – wie in Baja im Herbst geschehen – sich im Rathaus ein politischer Wechsel vollzieht. Die Stimmung in der Stadt ist gekippt, in Klára Nyirati hat sie wieder eine überzeugte Europäerin als Bürgermeisterin.

Die Mitgliederzahl ging zuletzt auf 280 zurück. Die Besuche unter Privatpersonen auf individueller Ebene funktionieren nicht mehr wie früher – doch auf der Ebene von Vereinen und Schulen sind sie intakt. Mark Josenhans als Vorsitzender der Partnerschaftsgesellschaft gehört längst nicht mehr der Generation der Partnerschafts-Gründer an. Und doch erinnert genau er, Lehrer an der Kaufmännischen Schule, an ihr historisches Verdienst: Zum Wunder, dass seit 75 Jahren Frieden in Europa herrscht, haben Städtepartnerschaften und Schüleraustausch ihren Beitrag geleistet.