Waiblingen Jugendlicher soll 13-Jährigen schwer verletzt haben

In der Nacht zum Mittwoch (1.11.) war der 13-Jährige bei der Polizei erschienen und hatte Anzeige erstattet, weil er im Bereich des Talauensees geschlagen worden sei. Während der Anzeigenaufnahme erlitt der Jugendliche einen Schwächeanfall. Polizisten versorgten den Jungen und bemerkten dabei blutende Wunden am Körper des Jugendlichen.

Noch am Mittwochmorgen nahm die Polizei im Zuge einer Fahndung den jugendlichen Tatverdächtigen im Waiblinger Stadtgebiet fest. Im Zuge dere Ermittlungen fand die Polizei im Zimmer des Tatverdächtigen in der Wohnung seiner Eltern ein Messer, mit dem die blutenden Verletzungen verursacht worden sein könnten. Aufgrund der Art der Verletzungen beauftragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Polizei mit Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Wegen der Schwere des Tatvorwurfs stellte die Staatsanwaltschaft bei Gericht Antrag auf Untersuchungshaft. Das Gericht setzte den Haftbefehl in Vollzug, nachdem der Beschuldigte vorgeführt worden war. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Tatzeugen, die Angaben zum Vorfall machen können und der Polizei noch nicht bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.