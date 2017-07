Waiblingen Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Freitagabend um 20.26 Uhr fuhr ein acht Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad in Begleitung seiner Schwester und seines Vaters auf dem Gehweg an der Schorndorfer Straße in Richtung Innenstadt. Dort parkten am rechten Fahrbahnrand mehrere Fahrzeuge und mehrere Müllcontainer standen auf dem Gehweg.

Kurz nach den Müllcontainern bog der Junge mit seinem Fahrrad unvermittelt nach links Richtung der Fahrbahn ab, um diese zügig zu überqueren. Ein stadteinwärtsfahrender Fahrer eines Peugeot konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, erfasste den Jungen und lud ihn auf seine Motorhaube auf. Der Junge trug keinen Fahrradhelm, er prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde schwer verletzt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.