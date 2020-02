Waiblingen Justizzentrum: Wie aus sechs Standorten ein Gericht wird

„Wir stehen kurz vor dem Abschluss des Kaufvertrags“, sagt Landrat Richard Sigel. In einem Gutachten sei der aktuelle Wert des Grundstücks ermittelt worden. Noch laufen die Vertragsverhandlungen zwischen dem Landkreis und der Landesbehörde Vermögen und Bau. Dabei geht es laut Sigel vor allem um die Frage, ob der Kreis die leerstehende Garage als Interimslösung nutzen darf, wenn der Erweiterungsbau des Landratsamts am Postplatz gebaut wird. Hintergrund: Während dieser Zeit fallen die Parkplätze in der Garage beim Landratsamt weg. Für die parkplatzsuchenden Mitarbeiter wird es dann rund um den Alten Postplatz eng – die Garage an der Winnender Straße wäre eine Lösung.

Mit der Planung des Justizzentrums ist inzwischen auch die Landesbehörde Vermögen und Bau weitergekommen. Die politische Entscheidung war nach Angaben des Waiblinger Amtsdirektors Michael Kirbach Anfang vergangenen Jahres gefallen. Ein Architektenwettbewerb im Sommer 2019 brachte einen Siegerentwurf der Stuttgarter Architekten Heinle, Wischer und Partner. Diese konzipierten das Justizzentrum als ein helles Gebäude mit einem Atrium im Erdgeschoss und viel Licht; das Ganze in Holzbauweise, um dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Ein Knackpunkt ist laut Michael Kirbach die aus den 70er Jahren stammende Garage, auf der gebaut werden soll. Ein Statiker erstellt Kirbach zufolge derzeit ein Gutachten über die Tragfähigkeit des Gebäudes. Ende dieses Jahres, Anfang 2021 soll die Planung abgeschlossen sein und im Landeshaushalt 2022 verankert werden. 2024, hofft der Amtsgerichtsdirektor, ins neue Gebäude einziehen zu können.