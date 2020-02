Waiblingen Kaffeebar-Kette „Coffreez“ folgt auf Foto Saur

Waiblingen.

Seit dem Tod des Inhabers im März 2018 steht das Haus des ehemaligen Waiblinger Traditionsgeschäfts Foto Saur leer. Die neuen Besitzer und Nutzer stehen indes in den Startlöchern: Im Erdgeschoss soll so bald wie möglich ein „Coffreez“-Laden einziehen. Die „Frozen Coffeebar“, die mit Standorten unter anderem in Backnang, Ludwigsburg sowie in Stuttgart im „Gerber“ und im „Milaneo“ vertreten ist, bietet mehr als kalten Kaffee. Bei der Kette nach dem Franchise-System gibt’s verschiedene Varianten von Frozen Yogurt, Schokoladen, Cappuccino und andere fast gefrorene Trend-Produkte. Laut Anbieter alles „bio“ und immer mit frischen Früchten garniert.