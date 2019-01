Waiblingen Kampf gegen Diesel-Ausweichverkehr

„Wir müssen kurzfristig nach Lösungen suchen“, sagt Fraktionschef Alfonso Fazio. Der Gemeinderat müsse sich überlegen, worauf sich die Stadt vorzubereiten habe und wie die Verkehrszunahme in Waiblingen verhindert werden könne. Spontan denkt er dabei an Tempolimits und Schwellen auf der Fahrbahn, die die Durchfahrt verleiden sollen. In Italien oder Frankreich seien diese gang und gäbe, warum nicht auch in Waiblingen? „Wir sind im Gemeinderat aufgefordert, die Verlagerung des Verkehrs zu unterbinden“, sagt Fazio.

Vom 1. Januar an ist die Fahrt mit einem alten Diesel nach Stuttgart tabu. Im Rems-Murr-Kreis sind rund 35 000 Diesel der Euronorm eins bis vier betroffen. Das sollten Sie über die Diesel-Fahrverbote wissen .

Was ihn im Nachhinein besonders ärgert: In der Vergangenheit waren Waiblinger Forderungen nach Verkehrsberuhigung immer wieder mit der Begründung abgewiesen worden, der Verkehr werde dadurch blockiert und die Nachbarn belastet. Wenn sich das Stuttgarter Dieselfahrverbot nun spürbar auf die Umlandkommunen auswirke, müssten diese darauf reagieren.

Zweifel am Sinn von Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr hegt Stadtchef Andreas Hesky – gleichwohl will er das Thema im Gemeinderat einbringen. Im Rat solle dargestellt werden, welche Strecken betroffen sind und woher die Verkehre stammen. „Es geht mir nicht darum, mit spitzen Fingern auf andere zu zeigen“, betont Hesky. Schließlich gehörten die Straßen allen und auch die Waiblinger seien in anderen Städten unterwegs. Den Verkehr, sagt Hesky, müsse die Verkehrspolitik lenken, los werde man ihn nicht.

„Außer ein paar Maßnahmen zur Verkehrsbehinderung, deren Wirksamkeit fraglich ist, wenn sie überhaupt zulässig sind, und die alle Verkehrsteilnehmer treffen würden, kann die Stadt nichts machen, um sich vor Schleichverkehr zu schützen“, glaubt er. Der Schleichverkehr werde sich auch durch Waiblingen den Weg suchen. Hier dürfe er fahren, da es in Waiblingen keine Fahrverbotszonen gebe. Weil Hegnach keine Umfahrungsstraße hat, komme es dort zu einer weiteren Belastung der Anwohner. „Daher ist eine Ortsumfahrung im Zuge einer Nord-Ost-Tangente erforderlich“, schlussfolgert der Oberbürgermeister. Ohnehin ist für Hesky der Ausweichverkehr kein Waiblinger Thema, weil Verkehrsbeschränkungen nur mit dem Land möglich seien.

Bessere Luft am Neckartor durch ein Fahrverbot in Uhlbach?

Was Hesky aufbringt, ist weniger das Dieselfahrverbot selbst als die Tatsache, dass es auch in den Randzonen gilt. „Man dehnt das Thema aus, und plötzlich hat die ganze Region ein Problem“, ärgert er sich. Als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in der Region Stuttgart hat er im Oktober in der Regionalversammlung einen Bericht über die Auswirkungen der Fahrverbote auf das Umland beantragt. Der Antrag wurde beschlossen, die Beantwortung ist in Arbeit.

„Für uns Freie Wähler ist nicht erkennbar, wie mit Fahrverboten in Uhlbach, Botnang oder Büsnau die Luftverschmutzung am Neckartor verbessert wird“, so Hesky in seiner Begründung. Die Maßnahme sei deshalb unverhältnismäßig. Gleichzeitig verweist er auf die daraus folgenden erheblichen Verkehrsverlagerungen in der Region. Nicht nur die Eigentümer der Diesel-Fahrzeuge würden massiv beeinträchtigt, sondern auch die Anlieger an den Ausweichstrecken, die die fehlgeleiteten Verkehrsströme ertragen müssten. „Man muss deutlich machen, welche Auswirkungen Politik hat“, findet der Oberbürgermeister. Und hofft darauf, dass das Fahrverbot in den Randzonen (an der B 10 und an der B 14) doch noch aufgehoben wird.

Unmöglich findet es Hesky nämlich, dass der Kappelbergtunnel für ältere Dieselfahrzeuge wegen des Fahrverbots nicht mehr zur Verfügung steht: „Wo wäre das Problem, Richtung Esslingen abzubiegen?“, fragt er. Eine solche Politik sei Mumpitz und niemandem zu vermitteln: „Das führt zu Politikverdrossenheit.“