Waiblingen KFC-Angestellter mit Softair-Pistole bedroht

Waiblingen.

In einem Schnellrestaurant in der Stuttgarter Straße wurde am Sonntagmorgen ein Angestellter mit einer Softair-Pistole bedroht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um die Filiale der amerikanischen Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken.