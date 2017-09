Waiblingen.

Am Kreisverkehr zwischen Devizes-, Mayenner- und Jesistraße ist am Freitagmittag (22.9.) ein Kind an einem der Fußgängerüberwege angefahren worden. Das Kind musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ist derzeit noch mit der Unfallaufanhme beschäftigt.