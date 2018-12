Waiblingen Kinder spielen, Eltern shoppen

Adventssamstage in der Innenstadt können stressig sein. Besonders dann, wenn die Eltern Geschenke einkaufen wollen, während der Nachwuchs eigentlich nur eins will – nach Hause. Hier setzt ein Angebot an, welches das Innenstadtmarketing Waiblingen gemeinsam mit der Familienbildungsstätte (FBS) im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat: die kostenlose Kinderbetreuung an den Samstagen vor Weihnachten. „Das erlebt ja jeder: Die Eltern würden gerne noch gucken, die Kinder sind genervt“, beschreibt Max Pfund, der Vorsitzende des Innenstadtmarketings, die vorweihnachtlichen Einkaufsszenen, wie viele sie kennen.

Die Idee sei gewesen, den Eltern die Möglichkeit zu geben, in Ruhe einzukaufen, während die Kinder spielen, erläutert Pfund weiter. Im Karo Familienzentrum kümmern sich jeweils von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr zwei Erzieherinnen um Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Es gibt zwei Räume: In einem wird gemeinsam eine Spiellandschaft aufgebaut, auf der die Kinder toben können. In dem anderen wird gebastelt. Das Angebot ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die FBS ist möglich, aber nicht notwendig. Eltern können ihre Kinder auch kurzfristig ins Karo bringen. Die bisherige Resonanz sei so gut gewesen, berichtet Pfund, dass das Angebot auf jeden Fall fortgesetzt und zu einer festen Waiblinger Institution in der Adventszeit werden soll.