Waiblingen Kita-Gebühren auf dem Prüfstand

Bis zu einem Einkommen von 74 000 Euro ergibt sich für die Familien keine Erhöhung oder sogar eine Entlastung. Was auch daran liegt, dass 52 Prozent der Eltern mehr verdienen als die bisherige Höchstgrenze, die bei 64 000 Euro lag. Starke Erhöhungen müsse nur eine kleine Minderheit hinnehmen, sagte Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr. Protestiert hätten bei insgesamt 1700 Kindern in den Waiblinger Kitas gerade einmal sieben Familien. In der Vergangenheit habe die Mehrheit die niedrigen Gebühren für diese hohen Einkommensgruppen mitfinanziert, argumentiert Christian Bieg als Gesamtelternbeirats-Vorsitzender, der das Modell in einer Arbeitsgruppe mit ausgehandelt hatte.

Wenn Eltern gerne etwas mehr bezahlen

Zur Anwältin der Gegner-Initiative machte sich Dagmar Metzger von der Agtif-Fraktion, die als „ALi“ schon seit Jahrzehnten Gebührenfreiheit fordert. Eine aus Sicht der SPD unrealistische Forderung, wie Peter Beck entgegnete. Da sei das Land gefragt. Wenn dieses mehr Kosten trage, dann könne auch in Waiblingen die Gebührenfreiheit mehrheitsfähig werden. „Für Qualität in der Betreuung zahlen die Eltern gerne“, schilderte Christiane Dürr die bei ihr eingegangen Rückmeldungen.

Vor den Karren gespannt

Ein Kommentar von unserem Redakteur Andreas Kölbl

Kostenlose Kitas – natürlich hätten die Familien im Prinzip nichts dagegen. Vorausgesetzt, sie wissen ihre lieben Kleinen gut behütet und womöglich gar gefördert. Doch Qualität und zeitliche Flexibilität im Angebot – das ist die viel beschworene Vereinbarkeit von Familie und Beruf – haben ihren Preis. Den kann die Stadt bei Kosten von fast 30 Millionen Euro nicht alleine zahlen.

Wenn Kindergärten endlich wirklich als Bildungseinrichtung wie die Schulen begriffen würden, könnten sich Bund und Land nicht weiter aus der Verantwortung ziehen. Dann könnten Waiblinger Kitas tatsächlich gebührenfrei werden. Und auch die in den Nachbarkommunen, denn der unsinnige Wettbewerb wäre überflüssig.

Die Agtif-Fraktion, also die bisherige ALi, fordert nach allem Ausbau der Betreuung weiter unverdrossen Gebührenfreiheit. Die Stadt soll alles zahlen. Was nach einer sozialen Forderung klingt, wird allerdings absurd, wenn man sich dabei vor den Karren der wohlhabendsten Familien spannen lässt, die trotz einer schlagartigen Erhöhung immer noch Gebühren genießen, die im Vergleich zu anderen Kommunen niedrig liegen.

Das Waiblinger Modell mit der prozentualen Beteiligung der Eltern nach Einkommen ist schon sozial. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung - und realistisch. Den Grünen in der Agtif-Fraktion steht es frei, sich bei der Landesregierung, an der sie beteiligt sind, für Gebührenfreiheit einzusetzen.