Waiblingen Kommentar zur Wahl: Eine Zäsur

Der Wahlkreis wird künftig in Berlin mit zwei Abgeordneten vertreten sein. Dr. Joachim Pfeiffer, CDU, hat das Direktmandat zum fünften Mal gewonnen – jedoch mit deutlichen Verlusten. Jürgen Braun, AfD, wird über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Das war nach den Umfragen zu erwarten.

Zu befürchten war, dass die Demoskopen das Wählerpotenzial der rechtspopulistischen AfD erneut unterschätzen und diese Partei im Wahlkreis Waiblingen mit 12,9 Prozent ein deutlich zweistelliges Ergebnis erzielt. In einer ganzen Reihe von Kommunen ist die AfD hinter der CDU nun die zweitstärkste Kraft und an der FDP und an der SPD vorbeigezogen. Der Absturz der Sozialdemokraten kann vor diesem Hintergrund nur dramatisch genannt werden. Der Abstand der einstigen Volkspartei zur CDU wächst von Wahl zu Wahl. Doch von einer wiedererstarkten FDP und beinahe auch noch von der AfD überflügelt zu werden, ist eine Schmach.

Was NPD und Republikanern nie gelang, schafft die AfD. Sie schöpft das rechte Potenzial in der Bevölkerung an den Wahlurnen aus. In Deutschland kehren für Europa offenbar normale Verhältnisse ein, die Franz Josef Strauß vor Jahrzehnten unbedingt ausschließen wollte: Rechts von CDU/CSU etabliert sich eine tendenziell extremistische Gruppierung. Eine offene Frage ist, inwieweit sich der als moderat geltende AfD-Abgeordnete Jürgen Braun in einer Fraktion wohlfühlt, in der Rassisten mitreden und sich in den Vordergrund spielen.

Joachim Pfeiffer hat zum fünften Mal den Wahlkreis gewonnen. Sein intensiver Wahlkampf hat sich nicht im Ergebnis niedergeschlagen. Nebst CDU-Politikern aus der zweiten Reihe hat dem energie- und wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion fast das halbe christdemokratische Bundeskabinett seine Aufwartung gemacht: Finanzminister Wolfgang Schäuble, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Verkehrsminister Alexander Dobrindt, Kanzleramtschef Peter Altmaier ... Dennoch kassierte Pfeiffer, wie seine Partei, einen zweistelligen Verlust. 33 Prozent sind das zweitschlechteste Ergebnis im Wahlkreis Waiblingen seit Gründung der Bundesrepublik.