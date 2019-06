Waiblingen/Korb 29-Jähriger wegen Marihuana-Handel vor Gericht

Im November 2017 wurden Streifenpolizisten während einer großen Studentenparty im Uni-Park in Stuttgart auf zwei junge Männer aufmerksam. Sie händigten der Polizei sofort ein Klemmtütchen mit Marihuana aus. Das war indes nicht alles, was sie hatten: Bei der Durchsuchung wurden pro Person 14 Tütchen mit ein bis zwei Gramm Marihuana sichergestellt. Sie sollen Marihuana aus Geldnot verkauft haben, sagte der 29-jährige Polizeihauptmeister als Zeuge aus. Bei der Vernehmung beschrieben die Männer den Mittelsmann. So spürte die Stuttgarter Polizei den Angeklagten, der sich jetzt vor dem Waiblinger Amtsgericht verantworten musste, auf.

„Ich bin kein Dealer, ich habe noch nie gedealt“

In einer Bar in Korb hatten sich der Angeklagte und die beiden Männer (20 und 23) kennengelernt. „Ich war angetrunken, die beiden sind mir über den Weg gelaufen und haben gefragt, woher sie Marihuana bekommen können“, sagte der Angeklagte. Einige Tage nach diesem Kennenlernen soll im Bereich der Alten Kelter die Übergabe stattgefunden haben. Die Frage, ob die beiden Männer das Marihuana wirklich vom Angeklagten erhalten haben, blieb in der Verhandlung offen. Da ein weiteres Verfahren gegen die beiden läuft, wollten sie vor dem Amtsgericht zum Tatgeschehen keine Angaben machen.

Bei der polizeilichen Vernehmung hingegen sollen sie gesagt haben, das Marihuana vom Angeklagten erhalten zu haben. „Das Marihuana wurde auf Kommission übergeben, sprich, sie sollten erst verkaufen, dann zahlen“, sagt die 25-jährige Polizeihauptmeisterin aus Waiblingen aus. „Aber als der Angeklagte nach wenigen Tagen das Geld wollte, sind die beiden nach Stuttgart, um es dort zu verkaufen.“ Und wurden mit verkaufsfertig abgepackter Ware in den Taschen erwischt.