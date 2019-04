Waiblingen/Korb B-14-Blitzer: Lärmschutz oder nicht?

Die Antwort auf diese Frage, die sich viele Autofahrer stellen, lautet kurz zusammengefasst: Die Blitzer stehen wegen des Lärmschutzes, das Tempolimit jedoch gilt wegen der Verkehrssicherheit. Aber von vorne: Seit viereinhalb Jahren stehen auf der Korber Höhe an der B 14 zwei Blitzersäulen. Aufgestellt wurden sie damals auf Wunsch der Bürgeraktion Korber Höhe. Deren damit verbundene Hoffnung war, dass die Menschen im Wohngebiet vor unzumutbarem Raser-Lärm geschützt werden. Tempo 100 galt damals schon, wo es auch heute gilt. Ebenso verhält es sich in Fahrtrichtung Winnenden, Höhe Korb – wo Tempo 120 galt und gilt.

Anwohner: Die Blitzer haben den Lärm noch verschlimmert

Nach Eindruck von Winfried Koch haben die Blitzer die gewünschte Wirkung erzielt, zumindest teilweise. So sagte der Vorsitzende der Bürgeraktion unlängst gegenüber unserer Zeitung: „Es ist zwar nicht ruhig geworden, aber ruhiger.“ Es gebe weniger laut röhrende, viel zu schnelle Raser. Ein Problem sei allerdings, dass nach dem Blitzer beschleunigt werde, zumal in Richtung Winnenden Tempo 120 erlaubt ist. Etwas anders nimmt Korber-Höhe-Bewohner Michael Straub die Lärmentwicklung wahr und schrieb in einem Leserbrief: „Wir wären sehr froh, wenn diese Blitzer dort nicht stehen würden, da sich der Lärm bei uns deutlich erhöht hat.“ Grund sei eben, dass die Autofahrer vor dem Blitzer auf unter 90 Stundenkilometer abbremsen und kurz danach auf 120 beschleunigen - bergauf wohlgemerkt. Der Leser plädiert dafür, durchgängig Tempo 100 einzuführen oder die Blitzer wieder abzubauen.

Korb will seit Jahren Tempo 100

Seit Jahren versucht die Gemeinde Korb, aus Lärmschutzgründen auf ihrem Abschnitt der B 14 Tempo 100 zu erwirken. Erfolglos. Zuletzt hatte die höhere Straßenverkehrsbehörde im Regierungspräsidium Stuttgart im Herbst 2018 die Herabsetzung der Geschwindigkeit geprüft. Doch die Lärmwerte, die das hausinterne Fachreferat berechnete, lagen nicht im kritischen Bereich, weswegen das Begehren der Korber abgelehnt wurde. Aus eigenen Akten kann das Regierungspräsidium die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 100 an der Korber Höhe denn auch gar nicht nachvollziehen, lässt in seiner Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung aber das entscheidende Türchen zur Antwort offen: „Grundsätzlich kann eine Geschwindigkeitsbeschränkung auch aus Verkehrssicherheitsaspekten erfolgen.“ In solchen Fällen müsse die höhere Straßenverkehrsbehörde nicht eigens zustimmen. Zuständig sei die untere Straßenverkehrsbehörde bei der Stadt Waiblingen.