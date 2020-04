Waiblingen/Korb Mitbring-Listen gegen Hamsterkäufer

Waiblingen/Korb.

Hamsterkäufer von Helfern zu unterscheiden stellt Supermärkte momentan vor große Herausforderungen. Um das Hamstern während der Coronavirus-Pandemie zu verhindern, werden etwa Mehl, Hefe und Toilettenpapier seit ein paar Wochen nur noch in haushaltsüblichen Mengen verkauft. Für Kunden, die für sich selbst, aber auch für Menschen der Risikogruppen einkaufen, birgt das Probleme. Sie bekommen womöglich nicht alles, was sie für mehrere Haushalte brauchen, und müssen mehrmals oder in verschiedenen Läden einkaufen gehen.