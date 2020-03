Waiblingen/Korb Möchtegern-Dealer rauchen Marihuana selbst

Waiblingen/Korb.

„Don’t get high on your own supply“ lautet eine alte Drogendealer-Regel, die durch den Mafia-Film „Scarface“ Bekanntheit erlangte. Frei übersetzt bedeutet der Spruch: Berausche dich nicht an deinem eigenen Stoff! Am Amtsgericht Waiblingen wurde jetzt zwei jungen Männern aus Korb der Prozess gemacht, die zumindest behaupten, sich nicht an diese Regel gehalten zu haben. Sie hatten sich vor rund zweieinhalb Jahren mit 100 Gramm Marihuana eingedeckt, um durch den Verkauf ihren eigenen Konsum gegenzufinanzieren – wollen aber letzten Endes nichts davon verkauft haben.