Waiblingen Kostenlos zum Weihnachts-Einkauf

Das neue Stadtticket nach Ludwigsburger Vorbild gilt vom 1. April 2020, an. Als Einzel-Tagesticket kostet es drei Euro, als Gruppen-Tagesticket für maximal fünf Personen sechs Euro. Die Ticket-Inhaber können damit einen Tag lang – genauer gesagt bis 7 Uhr am Folgetag – im Stadtgebiet fahren. Das gilt also für alle Busse in der Waiblinger Kernstadt und den Ortschaften – und übrigens auch für die S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker. Nach Verkehrszählungen des VVS handelt es sich dabei um 2,2 Millionen Fahrten pro Jahr.

Ganz am Ende ist das Viererticket noch nicht

Bislang kostet eine einzelne Fahrt innerhalb Waiblingens – und damit innerhalb einer Zone – 2,50 Euro. Geht man davon aus, dass, wer von Bittenfeld in die Kernstadt fährt, später auch wieder zurück möchte, kommt das Stadtticket mit drei Euro deutlich günstiger als bisher fünf Euro für Hin- und Rückfahrt. Zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs nimmt die Stadt durch das Ticket Mindereinnahmen in Höhe von 280 000 Euro jährlich in Kauf, die sie an den VVS abtreten muss. Andererseits ist zu erwarten, dass mehr Fahrgäste einsteigen: Beim Pilotprojekt in Ludwigsburg führte die Einführung des Stadttickets zu einer Fahrgast-Zunahme von 16,5 Prozent. Ein enormer Wert für die Verhältnisse im ÖPNV. Zum Vergleich: Die Tarifsenkung im S-Bahn-Netz brachte zuletzt nur etwas mehr als fünf Prozent Zuwachs.

Trotzdem stößt das Stadtticket nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Grund ist der Erfolg des von der Stadt bezuschussten Vierertickets für eine Zone. Regulär verkauft es der Verkehrsverbund Stuttgart für 9,50 Euro, doch wegen der Bezuschussung durch die Stadt zahlen Waiblinger nur 6,50 Euro. Unter den Kunden erfreut sich diese Variante großer Beliebtheit: Satte 20 000 Stück werden jedes Jahr über die städtische Wirtschaftsförderung WTM GmbH verkauft. Mit dem Viererticket kostet eine Einzelfahrt 1,63 Euro – also weniger als das Stadtticket. Bei Hin- und Rückfahrt wird wiederum das Stadtticket billiger, denn zwei Fahrten mit dem Viererticket kommen auf 3,25 Euro.