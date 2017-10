Waiblingen 18 Millionen Euro für Erhaltung der Kreisstraßen

Mit der Note 3,2 war der Zustand der Kreisstraßen 2014 bewertet worden. Und obwohl eine Prioritätenliste mit rund 20 Erhaltungsmaßnahmen nahezu vollständig abgearbeitet und die schlimmsten Schlaglochpisten saniert wurden, „zeichnet sich eine weitere Verschlechterung ab“, befürchtet Matthias Straus. Mit den Worten von Landrat Richard Sigel „ist der Straßenzustand nicht so, wie wir ihn uns wünschen“.

Etat kann verdoppelt werden

Derzeit werden die Straßen wieder unter die Lupe genommen. Ende des Jahres liegen die Ergebnisse vor und es wird eine neue Prioritätenliste mit 30 Projekten erstellt. Für die nächsten drei Jahre ist Besserung in Sicht: Der Etat kann auf rund 18 Millionen Euro verdoppelt werden. Straus und Sigel haben den Haushalt des Straßenbauamtes ausgemistet und sind auf millionenschwere Schätze gestoßen. 7,5 Millionen Euro haben im Straßenetat geschlummert.

Gute Gesamtzustandsnote erreichen

Geld, das zum Beispiel für den Rechtsstreit wegen des Bahnübergangs Urbach (1,4 Millionen Euro) zurückgelegt wurde, für die Endabrechnung des B-14-Anschlusses Backnang-Mitte (1,0 Millionen Euro) oder für „diverse Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen sowie Bauwerkssanierungen“ (2,9 Millionen Euro). Viel Geld, das dringender benötigt wird, um die Kreisstraßen nicht weiter verlottern zu lassen. „Ziel der zukünftigen Erhaltungsplanung muss das Erreichen einer guten Gesamtzustandsnote sein“, heißt es in der Vorlage für die Kreisräte. Angestrebt wird eine Note von 3,0 und besser.

Bisher zu wenig investiert

Dass zu wenig in die Straßen investiert wurde, legen die Zahlen nahe, die Matthias Straus dem Verkehrsausschuss präsentierte. Für die Erhaltung des 380 Kilometer langen Kreisstraßennetzes sind zwischen 5,2 und 5,9 Millionen Euro notwendig, das entspricht 13 650 bis 15 300 Euro je Kilometer. Investiert wurden aber nur 5800 Euro pro Kilometer (2,2 Millionen Euro). Selbst das Land gab mehr für seine Straßen aus: 6250 Euro je Kilometer.

"Weg von der Sparmentalität"

Das logische Fazit lautet: „Bleiben die Investitionen für die Erhaltung weiterhin so deutlich unter dem Bedarf, wird sich der Straßenzustand drastisch verschlechtern.“ Landrat Sigel kündigte schon in seiner Haushaltsrede einen Strategiewechsel an: „Weg von der Sparmentalität hin zu einer Mentalität der zeitnahen bedarfsgerechten Investitionen.“ Sanierungsmaßnahmen aufzuschieben, führe jedes Jahr zu einem exponentiellen Anstieg der Sanierungskosten, zumal auch die Baupreise steigen und dies die Sanierung zusätzlich verteuert.

Neue Koordinatorin nimmt das Radwegenetz in Angriff

Im Vergleich zum Radwegenetz ist der Zustand der Kreisstraßen Gold. Denn von einem Netz an alltagstauglichen Radwegen kann zwischen Rems und Murr keine Rede sein. „Der Ausbau und die Verbesserung des Radwegenetzes sind wesentliche Bestandteile des geplanten Investitionsprogramms“, verspricht das Landratsamt: Lücken sollen geschlossen, Radwege verbreitert und die Sicherheit soll zum Beispiel mit Querungshilfe erhöht werden. Das Straßenbauamt will den Zustand der Radwege messtechnisch künftig erfassen wie die Straßen. Um diese Aufgaben zu bewältigen, soll eine Bauingenieurin als Kreisradwegekoordinatorin übernommen werden, die im Herbst ihr duales Studium beendet.

Schwerpunkt der Investitionen auf Radwegen

„Nehmen Sie die Stelle rein“, meinte Christoph Jäger als Sprecher der CDU-Fraktion im Verkehrsausschuss gönnerhaft: „Sie haben unsere Unterstützung!“ Die angekündigten Mehrausgaben müssten schließlich auch personell gestemmt werden können. Klaus Riedel (SPD) stieß sich an der Bezeichnung „Straßenbauamt“, das nur noch dem Namen nach ein solches sei und sich zu einem „Verkehrsamt“ gewandelt habe. Er begrüßte, dass ein Schwerpunkt der Investitionen auf Radwegen liege, die jedoch nicht nur Radlern, sondern vor allem Pendlern dienen sollten. Wenig erfreut zeigte sich Riedel, dass auch eine Rückzahlung der Verbandes Region Stuttgart für den ÖPNV (1,7 Millionen Euro) in Straßen verbuddelt werden, und mutmaßte Zweckentfremdung.