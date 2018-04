Waiblingen Kripo stellt Diebesgut sicher - Eigentümer gesucht

Waiblingen.

Ein 40-Jähriger hat am Freitag, den 13. April, mit einem Störsender auf einem Kundenparkplatz in Weinstadt das Abschließen eines Pkws mit der Fernbedienung verhindert. Während die Opfer in einem Discounter einkauften, öffnete der Täter das nun unverschlossene Fahrzeug und durchsuchte es.