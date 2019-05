Waiblingen Joachim Pfeiffers "Sozialklimbim" zieht Kreise

Waiblingen/Berlin.

Der Staat zahle so viel für „Sozial-Klimbim“, allein an Rentenzuschuss 90 Milliarden Euro im Jahr, die Einführung der vorzeitigen Rente mit 63 für langjährig Versicherte habe das noch hochgetrieben. Das sagte der Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Joachim Pfeiffer unserer Zeitung Anfang Mai. Eigentlich ging es in dem Interview vor der Regionalwahl um Stuttgart 21 und die Pfeiffers Erachtens nach "geringen" Kosten und Mehrkosten für das Bahn-/Immobilienprojekt und darum die Kosten für Stuttgart 21 zu relativieren.