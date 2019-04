Waiblingen Küchenmesser im Stiefel: Frau legt sich mit Polizei an

Waiblingen. Ziemlich aggressiv reagierte eine 40-jährige Frau in der S-Bahn-Linie S3 am Fretagmorgen auf einer Fahrausweiskontrolle. Der Prüfer verständigte daraufhin die Bundespolizei, die am Bahnhof Waiblingen übernehmen sollten. Doch auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich die stark alkoholisierte Frau wenig kooperativ und weigerte sich, sich auszuweisen. Zu allen Überfluss trug die Dame auch noch ein 15 Zentimeter langes Küchenmesser griffbereit im Stiefel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.