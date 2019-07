Waiblingen Kunstrasenplätze: Kork statt Plastik

Diese Woche hat die Stadt Waiblingen den Auftrag zur Sanierung des Kunstrasenplatzes III am Oberen Ring für 295 000 Euro an die Firma Bonasch Sportstättenbau aus Berglen-Hößlinswart vergeben. Verfüllt wird der Kunstrasen nicht wie üblich mit Granulat, sondern mit Kork. Die Sanierungsarbeiten sollen im August beginnen und Ende Oktober 2019 beendet sein. Wie berichtet, beabsichtigt die Landesregierung, in Zukunft Kunstrasenplätze mit Gummigranulat aus Altreifen nicht mehr zu bezuschussen, da sie „zu den größten Verursachern von Mikroplastikausträgen in die Umwelt“ zählten. Auf die Fördermittel will die Stadt Waiblingen keinesfalls verzichten. Um kein Risiko einzugehen, hat sie bereits jetzt auf Kork umgeschwenkt.

"Kork schafft sich schneller ab"

Aus Sicht der Stadt fällt dieser Schritt nicht schwer, denn die Umstellung funktioniere „preisneutral“. Sprich: Die Kork-Füllung kostet nicht mehr als die mit Granulat. Nach den Informationen, die er von einem professionellen Hersteller habe, ändere sich am Spielverhalten nichts, sagt Michael Seeger, Leiter des Fachbereichs städtische Infrastruktur. Allerdings gebe es einen Nachteil: „Kork schafft sich schneller ab.“ Die Plätze müssen also öfter wieder aufgefüllt werden. Ein weiteres Problem sprach DFB/FW-Stadtrat Michael Fessmann im Ausschuss für Planung, Technik und Umwelt an: Feinstaub. Tatsächlich müssen mit Kork verfüllte Kunstrasenplätze regelmäßig abgesaugt werden, bestätigt Michael Seeger.