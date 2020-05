Waiblingen Labortechnik gegen die Corona-Pandemie

Antikörpertests kommen jetzt im Mai

Seit Beginn der Pandemie verzeichnet Roche Deutschland einen „moderaten Anstieg“ an Bestellungen von solchen Geräten, die mit wenig Aufwand in den Laboren installiert werden können. Ein in der Diagnostik von Sars-CoV2 weitläufig verwendeter Röhrchen-Typ kann jetzt von diesen Geräten gehandhabt werden. Zur Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH (früher Roche PVT) in der Region Stuttgart gehören drei Standorte: die Entwicklung in Kornwestheim, die Produktion in Remseck-Aldingen und der Verwaltungssitz im Waiblinger Ameisenbühl.

Zwei Corona-Schnelltests (PCR-Tests) aus dem Hause Roche, die sich für solche Labor-Automaten eignen, sind in vielen Ländern weltweit im Einsatz, unter anderem in Deutschland. „Über Mengen können wir aufgrund der sehr dynamischen Entwicklungen in der aktuellen Situation keine Angaben machen“, teilt das Unternehmen mit. Jedenfalls werde auf den vorhandenen Produktionsanlagen im Mehrschichtmodell und „unter Vollauslastung am Kapazitätslimit“ und unter Sicherheitsauflagen produziert. In den Werken gelten spezielle Zutrittsregeln, die Mitarbeiter müssen sich an besondere Verhaltensregeln halten. Außerdem sind sie in getrennte Schichten eingeteilt, so dass die Kollegen vor Ort besser geschützt sind und die Produktion gesichert ist. Die Coronavirus-Tests würden gezielt in solche Länder und Gebiete geliefert, in denen sie sofort eingesetzt werden können. „Weil jede Sekunde zählt, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Länder, die in der Lage sind, Testungen rasch auszuweiten und die erhaltenen Tests sofort zu nutzen.“ Die Coronavirus-Tests von Roche können ausschließlich in Fachlaboren durchgeführt werden, nicht bei Hausärzten in der Praxis und schon gar nicht als Selbsttest zu Hause.