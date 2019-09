Waiblingen Landwirt warnt vor „Rettet die Bienen“

Ab sofort können die Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen!“ Unterschriften sammeln. Sechs Monate haben sie Zeit, um mindestens 770 000 Unterstützer zu finden. Wenn ihnen das gelingt, kommt der Gesetzentwurf in den Landtag. Lehnt dieser ab, wird daraus ein Volksentscheid. Aber wissen die Wähler überhaupt, was ihr Kreuzchen bei der Abstimmung bedeuten wird? Da hat Volker Escher erhebliche Zweifel – und bläst zur großen Aufklärungskampagne. „Wir müssen jetzt kämpfen“, so sein Appell auch an die Kollegen, „sonst haben wir schon verloren“. Dann sei es um „unsere schöne Landschaft“ geschehen“. Ganz bewusst spricht er sogar von „Enteignung“.

„Das wäre das Aus für die Remstalkellerei“

Ackerbau auf den Flächen entlang des Naturschutzgebiets Unteres Remstal wäre nicht mehr möglich, so seine düstere Zukunftsvision. Nicht im Gewann Längwies beim Hegnacher Friedhof, nicht oberhalb der Hegnacher Mühle und auch nicht westlich des Hartwalds. Überall dort befinden sich Landschaftsschutzgebiete – und in diesen soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten werden. Fürs Landschaftsbild noch einschneidender: Betroffen sind theoretisch auch die Weinbauflächen. „Das wäre das Aus für die Remstalkellerei“, sagt Volker Escher. Das Remstal ohne Weinbau? Für die meisten wohl undenkbar. „Wir Landwirte wären dann nur Landschaftspfleger, die zweimal im Jahr Wiesen mähen und Subventionen bekommen.“ In anderen Regionen gibt es weniger Ackerbau in Landschaftsschutzgebieten, im Remstal ist der Anteil recht hoch.

Landwirte fühlen sich als Prügelknaben

„Ich bin für Bienen und Insekten“, betont der 41-jährige Landwirtschaftsmeister. Das Volksbegehren schieße allerdings über das Ziel weit hinaus. Immer müssten Landwirte als Prügelknaben herhalten, dabei habe das Insektensterben ganz andere Ursachen: „Warum redet keiner über Lichtverschmutzung? Wie viele Millionen Insekten sterben jeden Abend an Straßenlaternen!“