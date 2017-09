Waiblingen Leitplanke auf B 14 touchiert

Waiblingen.

Am Dienstag (05.09.) gegen 17.10 Uhr war eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin auf der B 14 in Richtung Stuttgart. An der Anschlusstelle fuhr ein BMW auf die Bundesstraße auf. Dessen Fahrer zog, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die linke Fahrspur. Die 80-Jährige musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und touchierte sie die Mittelleitplanke. An ihrem Auto entstand erheblicher Schaden.