Waiblingen Lkw-Fahrer fährt 17 Stunden am Stück

Die Polizei bemerkte am Transporter eine Vielzahl von Unfallschäden, außerdem eine gerissene Windschutzscheibe. „Allerdings ist damit die Liste der Schäden längst nicht abgeschlossen“, schreibt die Polizei. Ein Sachverständiger stufte den Laster als verkehrsunsicher ein, woraufhin der Fahrer nicht weiterfahren durfte. Beamte des Verkehrskommissariats Backnang hatten den Transporter am Mittwoch gegen 11.15 Uhr kontrolliert.

Bei Kontrollen dieser Art stößt die Polizei immer wieder auf erhebliche Mängel – aber dieser Fall zählt zu den spektakulären. Früheren Angaben zufolge sind es häufig Fahrzeuge aus dem Ausland, die den Anforderungen an die Verkehrssicherheit nicht entsprechen oder deren Fahrer sich nicht an die Regeln halten.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei im Gebiet des Polizeipräsidiums Aalen 166 Fahrern verboten, weiterzufahren. Gründe waren technische Mängel an den Lastern. Meist handelte es sich um Defekte an der Elektrik, an Achsen, Rädern und Aufhängungen sowie am Fahrgestell.