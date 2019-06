Waiblingen/Ludwigsburg Auto überschlägt sich: Menschen verletzt

Waiblingen/Ludwigsburg.

Bei einem Unfall am Samstagabend (29.06.) gegen 19 Uhr auf der Landesstraße vom Bittenfelder Kreisel Richtung Neckarrems sind Menschen verletzt worden. Wie viele Personen beteiligt waren und wie gravierend die Verletzungen sind, konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Samstagabend noch nicht sagen, da die Unfallaufnahme noch nicht abgeschlossen war. Ein Augenzeuge berichtete, ein Daihatsu Copen habe sich überschlagen. In dem Auto saßen zwei Frauen und ein Kind. Zwei Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Verletzten wurden aber laut dem Augenzeugen im Krankenwagen in eine Klinik gebracht.