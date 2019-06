Waiblingen.

Ein 70-Jähriger ist am Samstagabend (01.06.) beim Spazierengehen ausgeglitten und eine etwa drei Meter tiefe Böschung in die Rems hinuntergerutscht. Der Mann stand laut Polizei bis zum Bauchnabel im Wasser und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Die Waiblinger Feuerwehr rückte an und befreite den Mann mittels einer Leiter. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er war am Samstagabend mit einer Bekannten auf einem unbefestigten, schmalen Pfad zu Fuß an der Rems zwischen Hegnach und Hohenacker unterwegs gewesen.