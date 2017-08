Waiblingen Mann ohne Grund zusammengeschlagen

Waiblingen. Zunächst versuchen die beiden Männer noch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Als die Luft dünn wird, geben sie sich am Amtsgericht als reuige Sünder – gerade noch rechtzeitig, um einer Freiheitsstrafe zu entgehen. Die Cousins hatten einen 34-Jährigen vor einer Kneipe in der Waiblinger Altstadt zusammengeschlagen. Wohl im Vollsuff, ohne jeden Anlass. Sie kamen mit Geldstrafen und einer Schmerzensgeldzahlung an ihr Opfer davon.