Waiblingen Mehr Müll am Feldrand: Stadt will gezielt kontrollieren

Die Mülleimer auf den Feldern zwischen Waiblingen, Hegnach, Fellbach, Oeffingen und Schmiden seien dementsprechend voll, auch drumherum liege Abfall. „Es sieht aus wie die Sau“, so die Leserin. „Weggeworfen werden zusätzlich die Gummihandschuhe und Mundschutz, das liegt alles schön an den Feldrändern“, sagt sie. Und kritisiert, dass es entlang der Wege zu wenige Mülleimer gebe – und auch zu wenige Tütenspender, an denen Hundehalter eine Tüte entnehmen können, um den Kot ihrer Vierbeiner einzusammeln.

In Coronazeiten etwa ein Drittel mehr Müllaufkommen

Was tut die Stadt Waiblingen? Die Verwaltung will in den genannten Bereichen auf Waiblinger Markierung versuchen, durch Kontrollfahrten „die Brennpunkte zu lokalisieren, um dann gezielt an diesen Stellen gegebenenfalls zusätzliche (temporäre) Mülleimer bereitzustellen“, heißt es auf unsere Anfrage. Zudem sollen die Hundekot-Tütenspender „verstärkt nachgefüllt“ werden. Das habe Michael Seeger, Leiter des Fachbereichs Städtische Infrastruktur, mit Betriebshof-Chef Achim Wieler vereinbart.