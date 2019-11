Waiblingen Mehr Tempo 30 in der Stadt gefordert

Auf ein Eis in der Fronackerstraße

„Shared Space“, der ohne viele Schilder gemeinsam genutzte Verkehrsraum, ist eine Vision, welche die Fraktion „Agtif“ (die frühere ALi plus Tierschutzpartei) unterstützt. Ihre Initiative, Studenten der Fachhochschule Nürtingen/Geislingen „mit frischen Vorschlägen gegen den immer unerträglicheren Verkehr“ nach Waiblingen zu holen, war auf ein unerwartet großes Echo gestoßen – beim Diskussionsabend war der Schwanen-Saal voll. Die Studenten des Studiengangs für nachhaltige Mobilität werden ihre Pläne für die Fronackerstraße in den nächsten Semestern vertiefen. Längerfristig soll eine „Zukunftswerkstatt Verkehr“, bestückt mit Bürgern und Fachleuten von außen, Wege in die Zukunft weisen. Um den Oberbürgermeister von der Dringlichkeit der Probleme in der Fronackerstraße zu überzeugen, lädt Agtif-Chef Alfonso Fazio das Stadtoberhaupt in die italienische Eisdiele ein, um dort „ganz gemütlich und ungestört“ ein Spaghetti-Eis zu essen: „Da bin ich sicher, dass Sie Ihre Aussage, mehr autofreie Stadt sei nicht möglich, nochmals überdenken.“

Das Negativ-Beispiel Stuttgart

Der individuelle Personenverkehr wird wichtig bleiben, davon geht die CDU aus. „Dass Straßensperrungen, Durchfahrtsverbote und der Wegfall von Fahrspuren nur zu einer Verlagerung des Verkehrs und Dauerstau führen“, das zeige aktuell eindrucksvoll Stuttgart. Dies sei sicherlich nicht der richtige Weg für Waiblingen. Die Christdemokraten wollen mit einer neuen Machbarkeitsstudie einer möglichst umweltschonenden Variante des Nordostrings nähertreten.

Angst vor noch mehr Ladensterben

Vor den Folgen von – aus ihrer Sicht – zu viel Verkehrsberuhigung warnt die DFB/FW: „Forderungen, dass Waiblingens Innenstadt autofrei wird, sind schnell gestellt.“ Das sollte zum Flanieren und Verweilen einladen, aber: „Ängste der Fachgeschäfte, Dienstleister und des ansässigen Handwerks müssen wir ernst nehmen.“ Autofreiheit würde das Fortschreiten des Internethandels begünstigen, glaubt Siegfried Bubeck. Die Folgen: Beratung im Geschäft, Einkauf beim Onlinehändler, immer mehr Lieferdienst – und damit noch mehr Verkehr auf den Straßen und noch mehr Verpackungsmüll. Weiteres Ladensterben in Waiblingen müsse „dringend“ verhindert werden. David Krammer von der Bürgerliste Bittenfeld sieht wegen des Baugebiets Berg-Bürg auch für seine Ortschaft eine verschärfte Verkehrsproblematik und tritt für eine bessere Taktung des ÖPNV ein.

Der Vollständigkeit halber. Die AfD hat sich in ihrer Haushaltsrede nicht zum Thema Verkehr geäußert.