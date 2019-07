Waiblingen Mercedes erfasst Fußgängerin: schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr eine Fußgängerin auf der alten Bundesstraße in Waiblingen auf Höhe des Burger King. Eine Autofahrerin fuhr Richtung Fellbach, als die Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn überqueren wollte. Auf der stark befahrenen Straße erkannte die Autofahrerin die Fußgängerin zu spät und erfasste sie. Sie kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Zur Unfallaufnahme musste die linke Spur der Straße in Richtung Fellbach gesperrt werden.