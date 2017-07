Waiblingen Messer bei Schlägerei gezogen: Tatverdächtiger in U-Haft

Waiblingen.

Am Dienstagnachmittag (11.07.) hat ein 24-Jähriger in der Waiblinger Innenstadt einen 21 Jahre alten Mann und dessen 17-jährigen Bruder angegriffen und verletzt. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag.