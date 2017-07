Waiblingen Messer bei Schlägerei gezogen

Waiblingen.

In der Max-Eyth-Straße hat die Polizei am Dienstagnachmittag (11.7.) nach einer Schlägerei eine Person festgenommen. Um 12.25 Uhr waren vor dem Rathaus ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger in einen Streit geraten, der bald handgreiflich wurde. Eine herbeigerufene Polizeistreife trennte die Streithähne und nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Beide Männer wurden in unterschiedliche Richtungen von der Örtlichkeit verwiesen.