Waiblingen Mit 85 Deutscher Meister im Speerwurf

Damit er trotzdem fit bleibt, geht der 85-Jährige dreimal die Woche walken, trainiert im Fitnessstudio, spielt zweimal die Woche Seniorentischtennis und macht Reha-Sport. Und wenn schönes Wetter ist, dann steigt er aufs Fahrrad, sagt er. „Sonntagmorgens fahr’ ich das Remstal hoch oder fahre am Neckar entlang, so halte ich mich fit.“

Speerwerfen war nicht seine einzige Disziplin

Bewegung ist aus seinem Leben kaum wegzudenken. „Sport ist für mich Lebensqualität“, sagt Horak. Dazu gehöre für ihn auch Gesundheit, Wohlbefinden und Ausdauer.

Das Speerwerfen war übrigens nicht Ernst Horaks einzige Disziplin. Als junger Mann gehörte sein Herz dem Fußball. „Die Speerwurf-Meisterschaften und Fußball waren beide sonntags“, erinnert sich Horak. Da habe er sich für eins von beiden entscheiden müssen. „Fußball war mir wichtiger“, sagt er. So hörte er im Alter von etwa 20 Jahren mit dem Speerwerfen auf und spielte 25 Jahre lang Fußball. „Damals nannte man es Stopper, heute heißt es Mittelläufer. Das war meine Stammposition“, sagt Horak. „Mir hat das unwahrscheinlich Spaß gemacht.“ Doch altersbedingt habe er mit Mitte 40 damit aufhören müssen. „Dann habe ich mit dem Laufen angefangen“, sagt der Waiblinger. Gemeinsam mit seiner Frau lief er zunächst zehn, dann 20 Kilometer – und schließlich sind sie Marathon gelaufen, also über 40 Kilometer. „Ich habe einen Lauftreff gegründet in Beinstein“, sagt Horak. Auch habe er sich zwischendurch mit Triathlon beschäftigt.

Den ersten Marathon absolvierte das Ehepaar Horak 1986 in Leinfelden. „Wir sind knapp 70 Marathons gelaufen“, betont Ernst Horak. Auch bei Marathon-Reisen: von Hawaii über die Südsee nach Tahiti. „Wir sind Marathon gelaufen und haben Urlaub gemacht“, sagt er. 1994 sei er in Podesdorf am Neusiedler See den Ironman gelaufen – und habe dabei den ersten Platz in der Klasse M 60 belegt. Seine Läuferkarriere habe er krankheitsbedingt beenden müssen. 2014 hätten er und seine Frau dann das letzte Mal an einem Marathon teilgenommen. Das Ehepaar ist immer noch im Lauftreff aktiv. „Wir sind die Ältesten“, sagt Horak.

Und der Speerwurf? Sei „immer parallel dazu gelaufen“, sagt Horak. Sehr gerne erinnert sich der Waiblinger an die großen Momente, in denen sein Engagement sich ausgezahlt hat. „Da stecken viele Trainingseinheiten drin, wir bereuen keine Stunde davon“, sagt er. „Das sind Glücksmomente, wo ich als 80-Jähriger Tränen wegdrücken musste.“