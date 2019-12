Waiblingen Mit gestohlenem Kennzeichen 47-mal geblitzt

Der Gesamtschaden der Tankstellen beträgt rund 560 Euro. Nun musste sich der 19-Jährige wegen eines Diebstahls in einem besonders schweren Fall, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Waiblinger Amtsgericht verantworten.

Getankt, ohne zu bezahlen

Den Sachverhalt lässt der Angeklagte über seinen Verteidiger einräumen. Im März dieses Jahres wurde der 19-Jährige bereits wegen ähnlichen Delikten auf Bewährung verurteilt. Richter Martin Luippold möchte wissen, weshalb er in so kurzer Zeit wieder straffällig geworden ist. „Ich hab’ Scheiße gebaut“, sagt der 19-Jährige. Nach dem ersten Urteil im März hätte er vorübergehend bei seinem Vater, danach bei seiner Freundin und bei unterschiedlichen Freunden gewohnt, bis er seine eigene Wohnung mietete. Der Versuch, ein Lokal zu leiten, das sein Vater gründete, sei gescheitert. Schließlich arbeitete er in seiner Bewährungszeit bei einem Telefonanbieter als Außendienstmitarbeiter. In dieser Zeit stahl der Angeklagte ein Kennzeichen und brachte es an seinem Auto an. Mit diesem fuhr er, obwohl er keinen Führerschein besaß. Und tankte ohne Bezahlung unter anderem in Waiblingen, Fellbach, Aspach, Spraitbach, Schorndorf und Welzheim.