Waiblingen Mit Sensoren gegen Falschparker

Die Parkscheibe hat ausgedient

Nicht so beim Lidl in Waiblingen. Hier hat die Parkscheibe ausgedient – die Filiale in der Devizesstraße, direkt am Bahnhof, setzt auf High-Tech: Seit Mai erfassen dort Sensoren im Boden, wie lange ein Auto über ihnen steht. Schilder weisen darauf hin. Dauert es länger als eine Stunde, bekommt ein Parkplatzkontrolleur automatisch ein Signal. Und kann dann das Kennzeichen notieren. Für den Falschparker kostet das 30 Euro „Bearbeitungspauschale“, wie Lidl es nennt. „Die Gebühr kann jedoch storniert werden, sollte durch den Lidl-Kassenzettel eine längere Einkaufsdauer nachgewiesen werden können“ teilt die Pressestelle des Discounters auf Anfrage unserer Zeitung mit. Und: „Erfahrungsgemäß benötigen unsere Kunden deutlich weniger als eine Stunde.“

Zudem muss man nicht schon ab Minute 61 mit einer Zahlungsaufforderung rechnen, wie die Lidl-Pressestelle beruhigt: „Über die freie Parkzeit von einer Stunde hinaus gelten zusätzlich Karenzzeiten. Ergänzungskäufe in nahegelegenen Einzelhandelseinrichtungen sind dadurch problemlos mit der Parkdauer vereinbar.“

Lidl ist mit der noch relativ neuen Bodensensor-Technologie Vorreiter im Rems-Murr-Kreis. Außer in Waiblingen sind solche elektronischen Kontrollsysteme auch in den Filialen in Fellbach, Schorndorf und in einer Filiale in Backnang installiert, so das Unternehmen gegenüber unserer Zeitung. Die Konkurrenz setzt noch überwiegend auf ganz normale Kontrollen.