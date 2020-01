Waiblingen Mitarbeiter verhindert Überfall auf Jet-Tankstelle

Waiblingen.

Am Montagabend ist ein maskierter Mann offenbar bei dem Versuch gescheitert, die Jet-Tankstelle an der Westtangente zu überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der Mann gegen 22.45 Uhr versucht, den Tankstellenshop zu betreten. Einem Mitarbeiter gelang es jedoch, rechtzeitig die elektrische Glasschiebetür zu verriegeln. Der Maskierte lief daraufhin offenbar "schnellen Schrittes gegen die geschlossene Tür" und flüchtete anschließend in Richtung Berufsschulzentrum.