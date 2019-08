Waiblingen Mobile Blitzer: Abzocke oder Erziehungsmaßnahme?

In der Rommelshauser Straße gibt es einen fast rechtsfreien Raum: Im vorderen Teil der Straße entlang des Remswerks müssen sich die Auto- und Busfahrer Tag für Tag an den auf dem Gehweg parkenden Autos vorbeischlängeln. Gefährliche Situationen sind an der Tagesordnung. Das weiß man auch bei der Stadt. Geblitzt wird aber weit dahinter Richtung Rommelshausen, wo kurz vor dem Ortsschild kaum noch Fußgänger unterwegs sind und die nächsten Häuser nicht zu sehen sind. Das leuchtet spontan nicht jedem ein. Auf Anfrage verweist Werner Nussbaum, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der Stadt Waiblingen, indes auf Anwohnerbeschwerden vor mehr als zwanzig Jahren. Seitdem werde dort immer wieder kontrolliert. Zuletzt sei dort ein Fahrzeug mit 86 km/h geblitzt worden. Vorrangiges Ziel der Kontrollen sei aber die Verkehrsunfallprävention, sagt Nussbaum. Gefahrenträchtige Stellen sollen überwacht werden. Aus diesem Grund werde in schutzwürdigen Straßenabschnitten wie an Schulen, Kindergärten, Altenheimen, Wohngebieten und Spielplätzen verstärkt kontrolliert, so Nussbaum. Zudem werde das Tempo zum Schutz der Anwohner vor Verkehrslärm und –abgasen gemessen.

Bürger fordern immer wieder vergeblich Messungen in ihren Straßen

Auch vor dem Hintergrund dieser Erklärung leuchtet es nicht jedem Autofahrer unmittelbar ein, wenn der mobile Blitzer dann an Bereichen wie beim Hallenbad auftaucht. Gut getarnt an einer Stelle, wo niemand wohnt und keine Fußgänger unterwegs sind. Andererseits fordern Bürger immer wieder vergeblich, die Stadt möge in ihren Straßen messen – etwa an der Neustädter Straße, wo die Anwohner seit Jahren unter dem Verkehrlärm leiden. Dort ist die stationäre Blitzanlage nur noch Attrappe. Wer dort zu schnell fährt, wird schon lange nicht mehr geblitzt.

Nach welchen Kriterien werden die mobilen Blitzer also aufgestellt?

Als Antwort verweist Nussbaum zunächst einmal generell auf überhöhte Geschwindigkeiten im Straßenverkehr, die die Hauptursache von Unfällen seien. Überall und ständig müsse der Bürger deshalb mit Kontrollen rechnen. Um langfristig das Geschwindigkeitsniveau zu senken, solle mit einem flächendeckend hohen Kontrolldruck im gesamten Straßennetz entschieden gegen diese Unfallursache vorgegangen werden. Bereits geringe Geschwindigkeitsdifferenzen entscheiden laut Nussbaum über Leben oder Tod. „Daher ist bei rund 800 Messstunden im Jahr grundsätzlich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf dem gesamten Straßennetz mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen“, sagt er. Gemessen wird deshalb auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.