Waiblingen Motorradunfall endet tödlich

Von dort aus wurde er in den Gegenverkehr geschleudert und stieß frontal dem entgegenkommenden Chrysler einer 42-Jährigen zusammen. Der 48-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 40 000 Euro.

Hubschrauber macht Luftaufnahmen

Neben den Polizeibeamten war die Feuerwehr war mit sechs Einsatzwagen und 38 Mann vor Ort, außerdem waren ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei macht mit einem Hubschrauber Luftaufnahmen von der Unfallstelle und ermittelt den genauen Unfallhergang.