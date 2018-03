Waiblingen/München Insulinmörder wird Thema bei "Aktenzeichen XY"

München.

Der Fall des in München unter Mordverdacht inhaftierten Hilfspflegers wird am Mittwoch (28. März, 20.15 Uhr) Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" sein. Das teilte der Sender der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München mit. Der "Insulinmörder" hatte am 21. Dezember auch in Waiblingen versucht, einen 82-Jährigen umzubringen.