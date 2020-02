Waiblingen Nach Großbrand: Alba baut eine neue Halle

Großeinsatz im Mai 2018

Den 9. Mai 2018 wird Alba-Geschäftsführer Michael Stutz nie vergessen. In den Morgenstunden war in einer Halle, in der Papier, Kunststoffabfälle, Altbatterien und ausgediente Spraydosen gelagert und gepresst wurden, ein Feuer ausgebrochen. Eine dunkelschwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Noch in Schorndorf und Göppingen, in Remseck-Pattonville und Schwieberdingen, in Kornwestheim und beim Flughafen auf den Fildern wurden die Menschen vom bedrohlich aussehenden Rauch aufgeschreckt: Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei waren im Großeinsatz, das Eisental großräumig gesperrt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung bat die Polizei, Türen und Fenster im erweiterten Umkreis geschlossen zu halten. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung: Wasser-, Wisch- und Bodenproben waren untersucht worden, relevante Schadstoffe nach Angaben der Feuerwehr nicht gefunden worden. Noch sehr viel länger dauerte es allerdings, die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens zu ermitteln.

"Wir werden die Halle genau so wieder aufbauen, wie sie war"

Knapp zwei Jahre später geht Geschäftsführer Michael Stutz von einem Gesamtschaden zwischen sechs und sieben Millionen Euro aus. „Wir werden die Halle genau so wieder aufbauen, wie sie war“, kündigt er an. Dazu gehören auch die Brandmeldeanlagen und Rauch-Wärme-Abzugsklappen, die sich beim Brand bewährt hätten. Stabiler wird die Dachkonstruktion: Nach dem Einsturz der Eislaufhalle in Bad Reichenhall seien die Anforderungen an die Statik verschärft worden.