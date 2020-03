Waiblingen Nach Hanau: Normalität in der Shisha-Bar?

Wenn der Chef geschäftlich unterwegs ist, vertritt ihn in der Shisha-Bar Rami Kurdo. Zwar geht der 27-Jährige kumpelhaft auf die Scherze der Gäste ein, bedient sie fröhlich und serviert ihnen Shishas mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen – aber sobald man ihn auf die Anschläge anspricht, ringt er mit den Worten. Nach einer kurzen Pause sagt er: „Das ist sehr traurig. Egal ob Araber oder Jude, am Ende sind wir alle Menschen.“ Rami Kurdo stammt ursprünglich aus Syrien und lebt seit drei Jahren in Deutschland. Er findet: „Das, was in Hanau passiert ist, kann überall passieren – in der Stadt, auf der Straße, auf einer Baustelle.“

„Das Shisha-Rauchen hat etwas geselliges“

In der Ecke, vor einem beleuchteten LED-Bildschirm, der eine Wasserpfeife zeigt, sitzen sich die Freunde Daniel und Christian gegenüber. „Ich bin ein bis zweimal die Woche hier“, sagt Daniel. Der Waiblinger ist 22 Jahre alt und studiert Jura. „Das Shisha-Rauchen hat etwas geselliges“, findet er, „wahrscheinlich, weil man sich die Shisha teilt.“ Christian stimmt seinem Kumpel zu: „Man kommt gut ins Gespräch.“ Er ist ebenfalls 22 Jahre alt und studiert Wirtschaftswissenschaften.

Als die beiden Studenten in den Nachrichten von Hanau gehört haben, seien sie geschockt gewesen. Sie haben kein Verständnis dafür. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Shisha-Bars zum Feindbild wurden, weil es vermehrt welche gibt“, sagt Daniel. Der Behauptung, dass sich in Shisha-Bars nur Menschen mit Migrationshintergrund aufhalten, widersprechen die beiden. Christian sagt: „Hier ist jeder, es ist bunt gemischt, hier sind alle Nationalitäten. Ich habe nicht das Gefühl, dass ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund hierher kommen.“

Ob sie sich nach dem Anschlag den Besuch der Shisha-Bar zweimal überlegt haben? „Nein“, sagt Daniel bestimmt. „Mit so einem Anschlag soll Angst geschürt werden, und das darf man nicht zulassen.“ Er nimmt den Shisha-Schlauch in die Hand, zieht den Dampf ein und bläst ihn gekonnt in Ringformen in den Raum.

„So wie Linsen und Spätzle ist es bei uns die Shisha“

Mohamed Bayoumi bringt mit der Shisha die Heimat seiner Eltern in Verbindung. Sie stammen aus dem Libanon und aus Palästina. Bayoumi sagt: „So wie Linsen und Spätzle ist es bei uns die Shisha.“ Ihm gefällt besonders die Atmosphäre der Shisha-Bar, die gelassene Art. „Ich komme hierher, ohne mich mit jemandem zu verabreden“, sagt der 26-Jährige. Seine Einstellung werde sich auch nach den Anschlägen nicht ändern, sagt er. Egal ob rechtsradikal oder islamistisch – „ich kann solche Taten nicht nachvollziehen“, sagt Bayoumi. Man dürfe bei solchen Menschen nicht klein beigeben, betont er, und ihnen keine Plattform bieten. Der Shisha-Bar bleibt Bayoumi weiter treu: „Ich gehöre zum Inventar“, sagt er, fast täglich sei er im „Toledo“ zu finden.

So wie auch Seyfi Özkoç. „Ich bin fast jeden Tag hier“, sagt er. „Ich fühle mich hier wie zu Hause.“ In der Regel geht der junge Anlagenmechaniker nach der Arbeit in die Shisha-Bar – und bleibt bis Mitternacht dort sitzen. Zwar besitze er auch zu Hause eine eigene Wasserpfeife, aber die komme selten zum Einsatz. „Keine Lust“, sagt der 19-Jährige, „das Feeling, die Atmosphäre ist hier anders.“

Eine Shisha hält etwa zwei Stunden

Was unter der Atmosphäre zu verstehen ist, konkretisiert Betreiber Benjamin Deiri: „Es ist nicht wie in der Gastronomie oder im Café. Im Restaurant kommt der Kellner und fragt, ob man noch etwas bestellen will. Hier bestellt man eine Shisha und die dauert etwa zwei Stunden“, sagt er. Wenn also die Shisha-Kohle, die aus Kokosnuss-Schale hergestellt wird, durchgebrannt ist, wird sie ersetzt. Kellner Rami Kurdo geht mit einem speziellen Tablett, auf dem die frischen Kohlenstücke liegen, immer mal wieder durch den Laden. „Raucht ihr noch?“, lautet seine Frage freundlich. Wenn sie mit einem Ja oder einem Kopfnicken bejaht wird, tauscht er die Kohle aus.

Benjamin Deiri ist sehr froh darüber, dass seine Bar sich am Waiblinger Stadtrand befindet und nicht direkt in der Innenstadt. „Unser Parkplatz ist unser Vorteil“, sagt er. Und ergänzt aus seiner Sicht einen weiteren, für ihn wichtigeren Aspekt: „Die Shisha-Bars in der Innenstadt haben mehr Durchlaufgäste.“ Seine Kundschaft hingegen bestehe aus Stammgästen. Zwar kenne er nicht alle bei Namen, aber die meisten.

Kundschaft im "Toledo" ist gemischt

Die Frage, ob seine Kundschaft ausschließlich aus jungen Männern mit Migrationshintergrund besteht, verneint er. Als „sehr gemischt“ beschreibt der Sohn einer Deutschen und eines Syrers seine Gäste. Vor einigen Jahren habe seine Kundschaft sogar zu 80 Prozent aus deutschen Gästen bestanden. „Früher war nebenan auch ein Club“, sagt Deiri. Nachdem dieser geschlossen hatte, seien einige Gäste weggeblieben. Und auch wenn gerade nur vereinzelt Frauen da sind, und zwar nur in männlicher Begleitung: Es kämen generell viele Frauen ins „Toledo“, teilweise nachmittags, aber auch abends, beteuert Deiri. Auch feierten junge Frauen in seiner Bar sehr oft Geburtstage, sogar Junggesellinnenabschiede.

Bei ihm entstünden viele Bekanntschaften und Freundschaften – durch die lockere Atmosphäre. „Hier ist es leichter, neue Leute kennenzulernen“, sagt der Betreiber. Im Laufe des Abends wechselten die Gäste ihre Plätze. Sie setzen sich zu anderen bekannten Gesichtern oder gehen an die Tische, an denen Playstation oder auf der Tischoberfläche verschiedene virtuelle Spiele gespielt werden können.

Benjamin Deiri, den seine Stammkunden nur „Ben“ nennen, sagt: „Es ist für viele wie ein zweites Zuhause.“

Anschläge treffen alle

Ein Kommentar von Volontärin Keziban Bitek

Als ich von den rassistischen Anschlägen in Hanau gehört habe, lag mein eigener Shisha-Bar-Besuch in Waiblingen gerade erst eine Woche zurück. Bis dato war mir eigentlich gar nicht bewusst, dass die in meiner Jugend ach so geliebte Shisha-Bar plötzlich eine Angriffsfläche sein könnte. Der Rückzugsort, an dem ich früher mit meinen Freunden den Tag habe ausklingen lassen, wo wir über den neuesten Tratsch gesprochen oder Geburtstage gefeiert haben, wo deutsche, englische, türkische und arabische Lieder gespielt wurden, war plötzlich, von einem Tag auf den anderen, zur Gefahrenzone geworden.

Klar, auch ich habe mich dann das erste Mal mit der Frage beschäftigt, ob es auch mich hätte treffen können. Ja, hätte es, selbstverständlich. Und zwar nicht nur mich, sondern alle. Alle Bürger Deutschlands. Das Angriffsziel hätte nicht unbedingt eine Shisha-Bar sein müssen, es hätte auch Sie treffen können: bei Ihrem „Lieblings-Griechen“, in dessen Restaurant Sie gerne essen, oder bei Ihrem „Lieblings-Türken“, bei dem Sie Gewürze oder Spezialitäten kaufen. Anschläge werden nun mal nicht angekündigt, sondern hinterlistig durchgeführt.

Auch Shisha-Bars werden schon längst nicht mehr nur von Menschen mit Migrationsgeschichte besucht. Das zeigt meiner Meinung nach schon ein Blick in die Getränkekarte: Es gibt von türkischem Schwarztee und marokkanischem Minztee über Smoothies und Milkshakes bis hin zu Bier und alkoholischen Cocktails alles Mögliche. In der Shisha-Bar ist ein Querschnitt der Gesellschaft vertreten. Mein Credo: Eine Shisha-Bar ist weltoffen, jeder findet dort einen Platz – das sollte auch in unserer Gesellschaft so sein.