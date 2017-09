Waiblingen Nach Hausfriedensbruch und Widerstand in Klinik

Waiblingen.

Ein 66-Jähriger ging am Dienstagmittag (12.09.) trotz Hausverbots in das Gebäude einer Versicherung in der Schorndorfer Straße. Im Kundenbereich setzte er sich in einen Kinderstuhl und weigerte sich, trotz Aufforderung mehrerer Mitarbeiter, das Gebäude zu verlassen. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizisten zeigte sich der Mann uneinsichtig. Er konnte zwar kurzzeitig nach draußen gebracht werden, kehrte aber umgehend wieder um und zertrümmerte mit dem Kinderstuhl eine Trennscheibe aus Glas.