Waiblingen Nach Schüssen im Eisental: Dem Opfer geht es besser

Unterdessen waren die Täter an jenem Dienstagmittag entkommen. Eine groß angelegte Fahndung führte seinerzeit nicht zum Erfolg. Mehr als 150 Polizeikräfte waren nach der versuchten Tötung mit dem Fall betraut. Zeugen hatten ausgesagt, vier Männer hätten nach den Schüssen das Gebäude verlassen und seien mit einem grauen Pkw Kombi weggefahren. Kurze Zeit später stand die Identität der Männer fest: Vier Brüder irakischer Abstammung waren und sind dringend verdächtigt, den Tötungsanschlag in Waiblingen verübt zu haben. Die vier Männer und das Opfer haben sich zuvor schon gekannt. Bereits früher war es unter den Männern zu Streitigkeiten gekommen.

Drei Tage nach der versuchten Tötung stürmten Sondereinsatzkräfte Wohnungen in Korb, Waiblingen und Stuttgart in der Hoffnung, die Gesuchten dort anzutreffen. Doch keiner der vier Brüder war vor Ort.

Einer der vier Männer stellte sich am Samstag, 11. Januar, der Polizei. Seine drei Brüder folgten seinem Beispiel, nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft sich für eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden hatten: Am Dienstag, 14. Januar, wurden die Namen und Fotos der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben. Kurz darauf stellten sich alle drei Männer. Sie wandten sich in Bielefeld an die Polizei.

Staat darf Verdächtige maximal sechs Monate in U-Haft festhalten

Bis Mitte Juli kann die Untersuchungshaft andauern. Grundsätzlich darf der Staat dringend Verdächtige maximal sechs Monate lang in der Untersuchungshaft festhalten. Spätestens dann muss ihr Prozess beginnen. Die Sechs-Monate-Frist kann in Einzelfällen überschritten werden, etwa dann, wenn ein Fall sich als besonders schwierig darstellt und besonders umfangreiche Ermittlungen erfordert.

Sitzen Beschuldigte in U-Haft, muss sich die Justiz besonders um zügige Ermittlungen bemühen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Bearbeitungsdauer anderer Fälle: Die Justiz beklagt seit langem schon Überlastung. Die Zahl der Fälle steigt, die Komplexität nimmt zu.

Immerhin sind neue Stellen in der Justiz geschaffen worden. Bereits 2016 wurde mit der Aufstockung begonnen. Mitte Februar vermeldete Willi Halder, Landtagsabgeordneter der Grünen: 20,5 Stellen erhalte aktuell die Justiz im Bezirk Stuttgart des Oberlandesgerichts Stuttgart, zu dem auch das Amtsgericht Waiblingen gehört. Zwölfeinhalb Stellen für Richterinnen und Richter wurden dem Gerichtsbezirk Stuttgart zugewiesen. Bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart seien künftig acht neue Staatsanwältinnen und Staatsanwälte tätig.

