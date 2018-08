Waiblingen Nachbar hört Hilfeschreie und alarmiert Polizei

Wie die Polizei mitteilte, war ein 63-Jähriger auf seinem Balkon gestürzt und verletzte sich dabei am Bein. Weil er nicht mehr aufstehen konnte, rief er um Hilfe. Sein Nachbar hörte die Hilferufe und alarmierte die Polizei. Die Feuerwehr rückte ebenfalls an, um die Tür zu öffnen. Der Verletzte wurde von einem Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.