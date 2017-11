Waiblingen.

In der Neustädter Gemeindehalle waren am Samstagabend ( 25.11. ) wieder die Narren los. Das Ordensfest der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft mit Männerballet, Tanzeinlagen und Ordensverleihungen leitet nach der Inthronisationsfeier am 11.11. die fünfte Jahreszeit entgültig ein. Klicken Sie sich durch unsere närrische Fotostrecke.