Waiblingen Natur-Kindergarten öffnet im April

Bereits seit 2011 betreibt die Waiblingerin auf dem im Familienbesitz befindlichen weitläufigen Gelände der Waldmühle eine Einrichtung für Naturpädagogik. Schon damals zu Anfangszeiten regte sich in ihr der Wunsch, einen „eigenen“ Kindergarten aufzubauen. „Eigentlich hatte ich gedacht, dass meine große Tochter ihn besuchen könnte - aber die kommt im Sommer in die Schule.“ Die zweite Tochter allerdings hat ihren Platz in der Waldmühle sicher.

Der Stadt Waiblingen kamen die Pläne grundsätzlich gelegen. Denn wegen eines unerwarteten Kindersegens werden in der Kernstadt dringend Kindergarten-Plätze gebraucht. Die in der Waldmühle vorgesehenen 40 Ganztagesplätze für Kinder ab drei Jahren tragen dazu bei, die Lage etwas zu entspannen.