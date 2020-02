Waiblingen Neu auf dem Wochenmarkt: Frische Fische aus eigener Zucht

Jochen Rieker freut sich, wenn die Kunden den Unterschied zwischen seiner Ware und der aus dem Supermarkt erkennen. Häufig werde er an seinem Stand darauf angesprochen, dass es nicht nach Fisch rieche. „Die Frische ist ganz, ganz wichtig, das ist das primäre Merkmal“, betont er. Und: Frischer Fisch riecht nicht. Er nennt allerdings eine große Ausnahme: „Der Meeresfisch riecht nach Meer, aber nicht übel.“

Frisch am Vorabend geschlachtet

Apropos Frische: Um den Kunden die Ware frisch liefern zu können, schlachtet Rieker die Fische am Vorabend. Einige werden noch am selben Tag geräuchert. Was nicht aus eigener Züchtung stammt, aber dennoch auf der Verkaufstheke zu finden ist, sind Aale. „Den Aal kaufe ich dazu“, erklärt er. Darüber hinaus bietet er süß-sauer eingelegte Bratforellen und eine selbst gemachte Paste aus Preiselbeermeerrettich. Die lege er allen seinen Kunden ans Herz. „Sie passt sehr gut zum geräucherten Fisch“, sagt er. Und sie eigne sich auch als Brotaufstrich. Wer von allem etwas probieren möchte, für den bietet der Marktbeschicker einen sogenannten Vesper-Teller an: eine Zusammenstellung aus verschiedenen Sorten. „Da hat man eine schöne Auswahl“, sagt er.

Über die weitere Auswahl an seinem Stand informiert der langjährige Marktbeschicker seine Kundschaft sehr gerne – und zwar seit 20 Jahren, etwa in Schorndorf und Ludwigsburg. „Da hat man schon seine Stammkunden. Gerade bei älteren Leuten weiß man, wann die kommen und was sie kaufen.“ Und wenn sie mal mehrmals an darauffolgenden Wochen fehlen, dann mache er sich Sorgen. Sehr nett und herzig findet er das entgegengebrachte Vertrauen und Feedback seiner Kunden: „An Weihnachten bekommt man Gutsle gebracht.“

Informationen zum Forellenhof Rieker, aber auch Rezepte und Tipps gibt es online unter www.forellenhof.jrieker.de oder samstags vor Ort von 7 bis 13 Uhr.